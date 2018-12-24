На мариупольском и горловском направлениях зафиксирована повышенная активность украинских военных. Похоже, Киев готовит широкомасштабное наступление в Донбассе.

На мариупольском и горловском направлениях зафиксированаповышенная активность украинских военных. Похоже, Киев готовит широкомасштабноенаступление в Донбассе.Российский МИД предупреждает, что в ближайшие дни ВСУперейдут к боевым действиям на юго-востоке Украины. Цели уже намечены: максимальнаяактивность наблюдается близ Горловки и Мариуполя.Как заявили на Смоленской площади, агрессивная риторикаКиева, свидетельствующая в том числе о возможной подготовке провокаций, укладываетсяв нынешнюю линию украинского руководства и направлена на эскалациюнапряженности."Нас очень беспокоят все чаще и чаще появляющиеся вукраинских СМИ публикации "экспертов" о возможном применениивооруженными формированиями ЛНР и ДНР боевых отравляющих веществ", -заявляют в российском ведомстве.Также в Москве не оставили без внимания перевод украинских подразделенийкибербезопасности в боевой режим работы. Активную помощь в этой сфере украинцамоказывают военнослужащие 77-й бригады психологических операций вооруженных силВеликобритании, специализирующиеся на ведении информационной войны, пишет РИАНовости.Тем временем в ЛНР заявили о прибытии в Донбассжелезнодорожных составов с танками, а разведчики ДНР говорят о наличии в городахна линии разграничения тяжелой техники.На этом фоне украинские моряки готовят новую провокацию у береговКрыма: Киев собирается в поход в сторону Крымского моста. На днях один изсоратников Порошенко, человек развязавший войну в Донбассе, секретарь СНБОАлександр Турчинов, заявил, что Украина готовит новый проход своих кораблей поКерченскому проливу. Но на этот раз Киев решил заручиться поддержкой западныхпартнеров, пригласив военных из стран НАТО присоединиться к провокации.