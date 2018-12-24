Судьба Владимира снова под вопросом. Для нормальной работы единственному профессиональному волейбольному клубу региона остро не хватает денег.

Судьба "Владимира" снова под вопросом. Для нормальной работы единственному профессиональному волейбольному клубу региона остро не хватает денег. Напомним, в этом году "Владимиру" в два раза урезали бюджет. В августе мэрия дополнительно выделила клубу два миллиона рублей. К решению финансовых проблем подключилась и областная администрация. Кроме того, клуб постоянно ищет финансирования от бюджетных и внебюджетных организаций. Однако к концу года ситуация с деньгами снова обострилась. Как сообщило руководство клуба, на прошлой неделе из состава учредителей вышла городская администрация, а значит, прекратится и финансирование волейболистов из городского бюджета.Олег Медведев, начальник городского управления по физической культуре и спорту: "В бюджете 2019 года не предусмотрено субсидии на поддержку некоммерческой организации волейбольный клуб "Владимир". Хотя финансирования клуба уже не будет из бюджета города. Но мы всё равно пока оказываем поддержку, помогаем с транспортом на их поездки на сегодняшний момент, в безвозмездное пользование предоставляем, вы знаете, что они тренируются и игры чемпионата проводят на базе "Городского центра здоровья". Эти позиции пока остались за нами, мы им помогаем в этом направлении".Андрей Булгаков, начальник команды волейбольного клуба "Владимир": "У нас нет денег уже на соревнования на январь, и нет денег, чтобы людям закрыть декабрь месяц, хотя бы аванс выдать. Кроме того, у нас есть долги перед партнёрами нашими, которые нам оказывают услуги по перевозке команды, по предоставлению общежитий, офиса. Мы должны заплатить определённые суммы, на данный момент пока этих денег нет. Требуется нам сумма, необязательно бюджетные, мы не претендуем на какие-то бюджетные деньги, нужны просто средства, в основном внебюджетные, чтобы сохранить волейбол во Владимире и показывать достойный результат".Несмотря на то, что чиновники разных уровней в один голос уверяют, как важно сохранить клуб, пока решение проблемы не найдено. Команда из 9 игроков и 2 тренеров сейчас живёт в неопределённости. Руководство клуба сейчас активно пытается найти спонсоров вместе со специалистами из обладминистрации. Как пояснили нам в профильном департаменте, ситуацией с финансированием волейбольного клуба сейчас занимаются на уровне вице-губернаторов. В идеале для полноценного существования "Владимиру" ежегодно необходимо около 15 миллионов рублей. Пока о таких суммах в клубе даже не мечтают и пытаются решить насущные вопросы. "Владимир" очень надеется на помощь от руководства области. Тем более, что фактически на голом энтузиазме команда показывает достойный результат и может проявить себя в будущем, если продолжит существовать.Андрей Булгаков, начальник команды волейбольного клуба "Владимир": "На сегодняшний день мы занимаем первое место в Высшей лиге "Б", команда в последние года стремится и может показать лучший результат в своей биографии. Мы нацелены на этот результат, что позволит нам один из финальных туров провести во Владимире, мы надеемся, что так и будет, в марте-апреле 2019 года".Сейчас команда продолжает готовиться к двум матчам в Воронеже. Эти встречи станут финальными в этом году. Мы будем следить за развитием событий.