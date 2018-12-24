Анастасия Волочкова не устает выдумывать поводы, чтобы лишний раз привлечь к себе внимание. На сей раз скандально известная балерина пришла на церемонию вручения премии в прозрачном платье, демонстрирующем нижнее белье.

Анастасия Волочкова не устает выдумывать поводы, чтобы лишний раз привлечь к себе внимание. На сей раз скандально известная балерина пришла на церемонию вручения премии в прозрачном платье, демонстрирующем нижнее белье.стала почетной гостьей церемонии вручения наград журнала FB "Люди года". Для выхода в свет артистка решила выбрать наряд, который подчеркивал все достоинства фигуры: длинное в пол бежевое с блестками платье. А чтобы окончательно сразить наповал, Анастасия остановила выбор на абсолютно прозрачной ткани. Поэтому платье не прятало, а, наоборот, демонстрировало нижнее белье балерины.На церемонии Волочкова появилась на сцене, чтобы презентовать награду. "Вручить премию блогеру года всегда приятно. А когда ведущая мероприятия в @goldenpalace_moscow замечательная Ксения Бородина @borodylia , это праздник.🌺 Ксения – одна из самых светлых звезд шоу-бизнеса, отличающаяся человечностью" – сообщила , опубликовав несколько постов с мероприятия на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.Интересно, что в подписи к другой публикации артистка назвала премию "Человек года", хотя за ее спиной на баннере указано, что торжество носит название "Люди года", но, видимо, Анастасия сочла незначительной разницу. А вот многочисленные подписчики обратили внимание на неточность.Впрочем, куда больший ажиотаж вызвал ее наряд. "Зона ниже пояса слишком открыта, выглядит не очень", "да вы прям так и говорите – трусы видны!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Платье и вы, Анастасия, просто обязаны сосуществовать отдельно друг от друга", "Уж вышла бы без платья", "Настя ну вот при все уважении,ну хваьит позорится. Это все видит ваша мама, дочь. Ну неужели вы думаете им приятно читать что вы вечно с немытой головой ходите, вечно ноги раздвигаете на всеобщее осмотрение, а тут еще и полная бескусится в одежде", – почему-то раскритиковали образ подписчики.