Анастасия Волочкова встала на сторону Ксении Собчак в конфликте светской львицы с Сергеем Шнуровым. Балерина советует телеведущей не обращать внимания на мнение окружающих.

Анастасия Волочкова встала на сторону Ксении Собчак вконфликте светской львицы с Сергеем Шнуровым. Балерина советует телеведущей необращать внимания на мнение окружающих.Волочкова, по словам балерины, дружит с Собчак уже лет 20.Видимо, поэтому артистка считает себя вправе давать светской львице советы. Вчастности, Анастасия рекомендует Ксении не обращать внимания на чужие слова."Ксюша, забей на всех! Ты замечательная! Счастья тебе!",– написала Волочкова. Комментарий артистки появился под постом Собчак, которымона ответила на адресованное ей стихотворение Сергея Шнурова.Конфликт между лидером группировки "Ленинград" иКсенией Собчак разгорелся днем ранее. 45-летний музыкант отреагировал в своем Instagramна слухи о разладе между журналисткой и ее мужем Максимом Виторганом. Сергей Шнуровопубликовал ироничное стихотворение о звездах, которые сами выставляют личнуюжизнь напоказ, а затем возмущаются вторжением в личное пространство.резко ответила Сергею. Сначала она оставилакомментарий под публикацией музыканта. А затем в своем микроблоге в стихахотреагировала на слова Шнурова, оставив гневное сообщение с использованиемненормативной лексики. Собчак высмеяла тех, кто только и ждет удобного момента,чтобы обсудить чью-то личную жизнь и призвала их "не лезть",напоминает "Вокруг ТВ".Напомним, слухи о романе Ксении и Константина Богомолова ходят уже несколько недель. Поводом для пересудов стали их частые совместные появления на мероприятиях. Утверждают, что именно из-за телеведущей Константин Богомолов расстался с женой, актрисой Дарьей Мороз. Уже известно, что 2019-й год Ксения и Максим встретят порознь. Виторган в Новый год собирается работать, а Собчак – нянчить сына Платона.