Анастасия Волочкова встала на сторону Ксении Собчак в
конфликте светской львицы с Сергеем Шнуровым. Балерина советует телеведущей не
обращать внимания на мнение окружающих.
Анастасия Волочкова встала на сторону Ксении Собчак в
конфликте светской львицы с Сергеем Шнуровым. Балерина советует телеведущей не
обращать внимания на мнение окружающих.
Волочкова, по словам балерины, дружит с Собчак уже лет 20.
Видимо, поэтому артистка считает себя вправе давать светской львице советы. В
частности, Анастасия рекомендует Ксении не обращать внимания на чужие слова.
"Ксюша, забей на всех! Ты замечательная! Счастья тебе!",
– написала Волочкова. Комментарий артистки появился под постом Собчак, которым
она ответила на адресованное ей стихотворение Сергея Шнурова.
Конфликт между лидером группировки "Ленинград" и
Ксенией Собчак разгорелся днем ранее. 45-летний музыкант отреагировал в своем Instagram
на слухи о разладе между журналисткой и ее мужем Максимом Виторганом. Сергей Шнуров
опубликовал ироничное стихотворение о звездах, которые сами выставляют личную
жизнь напоказ, а затем возмущаются вторжением в личное пространство.
резко ответила Сергею. Сначала она оставила
комментарий под публикацией музыканта. А затем в своем микроблоге в стихах
отреагировала на слова Шнурова, оставив гневное сообщение с использованием
ненормативной лексики. Собчак высмеяла тех, кто только и ждет удобного момента,
чтобы обсудить чью-то личную жизнь и призвала их "не лезть",
напоминает "Вокруг ТВ".
Напомним, слухи о романе Ксении и Константина Богомолова ходят уже несколько недель. Поводом для пересудов стали их частые совместные появления на мероприятиях. Утверждают, что именно из-за телеведущей Константин Богомолов расстался с женой, актрисой Дарьей Мороз. Уже известно, что 2019-й год Ксения и Максим встретят порознь. Виторган в Новый год собирается работать, а Собчак – нянчить сына Платона.