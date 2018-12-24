Последние соревнования в году. В спортивном центре Молодёжный прошёл турнир по художественной гимнастике под названием Волшебные мечты. Перед собравшимися выступили почти 200 участниц в возврате от 4 до 14 лет. На соревнованиях побывал Константин Миронов.

Последние соревнования в году. В спортивном центре Молодёжный прошёл турнир по художественной гимнастике под названием "Волшебные мечты". Перед собравшимися выступили почти 200 участниц в возврате от 4 до 14 лет. На соревнованиях побывал Константин Миронов.В спортивном центре Молодёжный буквально некуда упасть яблоку. И не удивительно, сегодня здесь собрались юные гимнастки со всей области. Здесь стартуют соревнования под названием "Волшебные мечты". Участвовать в них для молодых спортсменок уже традиция. Проводят соревнования в 15-й раз.Светлана Молчанова, организатор соревнований Волшебные мечты: "Мы проводим очередной, ежегодный турнир городов России Волшебные Мечты, у нас 2 категории: групповая программа и личные упражнения. Ну, человек 200 участниц! Довольно-таки много".На соревнованиях девочки от 4 до 14 лет. Юные спортсменки участвуют как в личных, так и в групповых выступлениях. Юные спортсменки выкладываются на полную. Строгие судьи не пропускают ни одной ошибки.Марина Лаврентьева, главный судья соревнований Волшебные мечты: "Судейство у нас проходило в 3-х бригадах. То есть у нас оценивалось: музыкальность, артистичность, а также сложность. Сегодня у нас девочки исполняли упражнения без предмета, вот поэтому сегодня вот так".На соревнования приехала и маленькая Вероника из Мурома. Юная спортсменка сегодня не очень довольна своим выступлением, хоть её команда и заняла почётное третье место, но гимнастка заявляет, что поле для работы очень велико.Вероника Кузнецова, участница соревнований Волшебные мечты: "Я недовольна потому, что все элементы правильно сделала!" – "Ну есть, к чему стремиться?" – "Да!"Тренирует Веронику родная мама, которая ранее тоже достигла серьёзных успехов в художественной гимнастике. Мария привезла с собой не только дочку, но и 7 команд-участниц соревнований.Мария Кузнецова, тренер: "Ваш город пригласил на соревнования! Мы с удовольствием приняли предложение, приехали, выступили! Привезли несколько команд, личек. Соревнования очень понравились! Новогодние, интересные! Взяли много мест призовых – поэтому мы довольны".Для юных спортсменок эти соревнования последние в уходящем году. Отличный повод опробовать новые программы, отдельные элементы. И если спортивные награды получили не все, то без сладких призов никто не остался. С Новым годом гимнасток поздравили Дед Мороз и Снегурочка.