Перед Новым годом магазины демонстрируют широкую палитру цен на главный праздничный напиток - шампанское. Как не ошибиться с выбором?

Перед Новым годом магазины демонстрируют широкую палитру цен на главный праздничный напиток — шампанское. Как не ошибиться с выбором?Какой же новый год без шампанского — об этом думают не только покупатели в магазинах, но и виноделы, готовящиеся к празднику с напряжением не меньшим, чем, наверное, у самого Деда Мороза. Вот эти подвалы, где томятся бутылки, чтобы уже под бой курантов занять свое место на новогоднем столе."Те самые пузырьки, которые появляются из-за выделения углекислоты, всегда должны быть очень маленького размера. Чем меньше пузырьки, тем медленнее они поднимаются на поверхность бокала, и тем лучше вино", — объясняет Алексей Сидоренко, винодел-технолог предприятия по производству шампанского.На полках магазинов представлены десятки видов игристых вин. Помочь разобраться во всем этом разнообразии мы попросили специалистов Московского пищевого института. Ведь еще в незабвенных строчках "Евгения Онегина" Пушкин перечислял, с чем употребляли шампанское после слов о пробке в потолок. Времена, отделяющие нас от поэта, пережил, наверное, только золотой ананас. А вот модный ныне тренд — овощные закуски — педагоги-сомелье бракуют сразу."Баклажан — это овощ, который будет требовать, скорее всего, вина, у которого ощущается маслянистость во вкусе. Потому что сам баклажан несколько маслянист", — рассказывает Фатима Баликоева, доцент кафедры технологии бродильных производств и виноделия Московского государственного университета пищевых производств.Выбрать шампанское предлагаем из трех бутылок. Дорогое специалист определяет сразу."Мне второй образец понравился больше. Он не такой слащавый, и само послевкусие долгое, более сформированные ароматы", — говорит Фатима Баликоева, доцент кафедры технологии бродильных производств и виноделия Московского государственного университета пищевых производств.Но как справятся со слепым прослушиванием покупатели? Эксперимент у торгового центра: три разных шампанских на выбор по 150, 500 и 1000 рублей за бутылку. Дорогой вариант не понравился большинству дегустаторов.Более системный подход к классификации напитков по их свойствам демонстрируют на химфаке МГУ. Еще бы, ведь у входа сам Дмитрий Иванович Менделеев, создатель знаменитой пропорции соотношения спирта и воды в водке. Вот и на кафедре кинетических методов анализа пустились во все тяжкие. Три вида образцов помещают в три колбочки, из которых специальным дозатором переливают в контейнеры, а уже их отправляют в прибор для просвечивания."У каждого сложного объекта есть свое свечение, его можно зафиксировать и анализировать графики, о которых я говорил, и отличать одни объекты сложного состава от других. Мы свою методологию отработали. Сейчас мы ее в кандидатской диссертации изложим — как нужно делать. А дальше — кому нужно, пожалуйста, делайте", — объясняет Михаил Беклемишев, ведущий научный сотрудник кафедры аналитической химии химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова."У нас было три вида шампанских, и мы видим, что на данном графике все три шампанских находятся в разных сторонах. Соответственно, можем сказать, что все три шампанских разные", — показывает Елизавета Рукосуева, аспирант лаборатории кинетических методов анализа химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.Вывод, который, собственно, напрашивался, подтвердили научно: все три вида шампанских разные. Правда, отличать дорогое от дешевого прибор пока не научился. Так что даже в этом серьезном месте при выборе новогоднего меню доверяют собственному вкусу и, конечно же, кошельку.