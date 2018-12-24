Новогодняя атмосфера и спортивный дух. На Пушкинском бульваре начал работу ледовый каток на открытом воздухе. В течение всей зимы владимирцев ждут интерактивные забавы, необычные световые эффекты и праздничное настроение. Уже в день открытия на ледовые дорожки выехало больше сотни поклонников фигурного катания. А в новогоднюю ночь на льду пройдет специальная программа с сюрпризами и конкурсами. Подробности у Оксаны Любимовой.

Новогодняя атмосфера и спортивный дух. На Пушкинском бульваре начал работу ледовый каток на открытом воздухе. В течение всей зимы владимирцев ждут интерактивные забавы, необычные световые эффекты и праздничное настроение. Уже в день открытия на ледовые дорожки выехало больше сотни поклонников фигурного катания. А в новогоднюю ночь на льду пройдет специальная программа с сюрпризами и конкурсами. Подробности у Оксаны Любимовой."Сейчас вам нужно будет каждому попробовать собрать самый большой паровоз. Вы знаете, как собирается паровоз на коньках?"Ледовый каток на бульваре Пушкина открыли конкурсами, интерактивными играми и зимними забавами. Впервые за последние годы погода позволила залить ледовые дорожки в самом центре Владимира к самому открытию Рождественской ярмарки.Ольга Молева, начальник городского управления по делам молодежи: "Мы сделали и залили этот потрясающий лед. Как вы видите, качество льда потрясающее. Гладь, красиво, ровно. И как вы видите, фигуристы на открытии продемонстрировали, что на нем могут даже профессионалы выступать. С веселым прекрасным настроением приходим все. Можно брать в прокат конечки. Можно со своими коньками приходить. Ждем всех на наш любимый каток в самом центре Владимира".С первых минут начала работы катка на льду больше сотни любителей активного отдыха. Новогоднее настроение владимирцам и гостям города создают не только праздничное убранство Пушкинского бульвара и зажигательная музыка.Полина, волонтер: "У нас тут супер вкусные печеньки. Кроме того, что здесь зажигательная музыка, мы предлагаем всем гостям очень вкусные печеньки для хорошего настроения".Анастасия, гость катка: "Все очень здорово, красиво. Немножко прохладно, но ничего. Мы все греемся. Полный позитив. Тут все такое, прям дышит Новым годом. Даже мандарины раздавали".Юлия на коньки встала впервые. Говорит, в такой атмосфере хватило и получаса, чтобы научиться уверенно стоять на ногах и прокатиться по ледовым дорожкам.Юлия, гость катка: "Я просто в восторге, прям Новый год стал чувствоваться. Настроение отличное. Только недавно я вообще не стояла на коньках, я падала. И я понимаю, что за каких-то 30 минут я научилась кататься. Мне очень нравится. Обстановка такая хорошая. Все помогают. Поддерживают".В выходные и праздничные дни каток будет работать с 11 утра до 10 вечера с часовым техническим перерывом с 16 до 17 часов. 31 декабря покататься на коньках в центре города можно будет с 11 утра до 8 вечера. Много сюрпризов ждет любителей активного отдыха в саму новогоднюю ночь. Покататься в свете праздничных огней владимирцев и гостей города приглашают с часа ночи и до четырех утра.Ольга Молева, начальник городского управления по делам молодежи: "В новогоднюю ночь, конечно же, будет масса конкурсов интересных, будет зажигательная музыка. Будет прекрасное настроение. И я думаю, что все жители нашего города придут на наш прекрасный каток".Стоимость билета на каток 20 рублей. Для детей до 18 лет и студентов вход бесплатный. В Управлении по делам молодежи просят обратить особое внимание на технику безопасности. Детям до 10 лет можно выходить на лед только в сопровождении взрослых и желательно в защитных шлемах. На ледовых дорожках работает специальная зона для новичков. Кстати, научиться кататься на коньках всем желающим помогают волонтеры.Дарья, волонтер: "Мы следим за порядком. Детей, которые маленькие, с мамами отправляем на дорожку для начинающих. Просили вот покатать. Мы ездим с ними, катаем, учим их кататься. Они очень рады".Тем, кто еще не успел обзавестись коньками, предлагают взять их на прокат. А переодеться можно в отапливаемом шатре. Кстати, праздничные программы на катке обещают не только в новогоднюю ночь. Развлекать горожан на ледовых дорожках по традиции будут в рождественские праздники и на День студента.