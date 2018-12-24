В Санкт-Петербурге после завершения международных соревнований Кубок Владимира Сальникова состоялась торжественная церемония, на которой представители Всероссийской федерации плавания вручили пловцам награды лучших спортсменов уходящего 2018 года.

В Санкт-Петербурге после завершения международных соревнований "Кубок Владимира Сальникова" состоялась торжественная церемония, на которой представители Всероссийской федерации плавания вручили пловцам награды лучших спортсменов уходящего 2018 года.Как сообщает официальный сайт организации, награды в номинации "Спортсмен года" получили Климент Колесников, Владимир Морозов, Евгений Рылов, Антон Чупков и Кирилл Беляев.Юлия Ефимова и Анастасия Фесикова победили в номинации "Спортсменка года".