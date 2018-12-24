Супруг оперной певицы Далхат
Халаев дал откровенное интервью программе На самом деле с Дмитрием Шепелевым
на Первом канале. Мужчина рассказал, как проходило их бракосочетание со
знаменитостью.
Супруг оперной певицы Далхат
Халаев дал откровенное интервью программе "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым
на Первом канале. Мужчина рассказал, как проходило их бракосочетание со
знаменитостью.
Халаев и Максакова
познакомились в Сети. В 2017 году Далхат предложил исполнительнице свои
юридические услуги. Брак со знаменитостью он заключил брак несколько месяцев назад. Это было необходимо
для оформления сделки по продаже квартиры в Москве, которая принадлежала певице.
Летом текущего года молодой муж Марии Максаковой продал ее элитную
квартиру в центре столицы. Однако позже выяснилось, что его обманули
покупатели. Пока что разбирательство в суде продолжается.
"Наш союз нужен был для того, чтобы облегчить процедуру продажи
недвижимости. У нее не было времени приехать в Россию, она переоформила на меня
квартиру", – заявил Халаев. При этом он добавил, что сумму, за которую нужно
было продать квартиру, определяла Максакова.
По словам Далхата, о заключении брака они с Марией договорились по
телефону. "Я поехал на Украину, и мы зарегистрировались. Свидетелей не было. Мы
не предполагали, чтобы это как-то проходило пышно. Нам нужно было осуществить
регистрацию. После мы поужинали, поговорили о делах, потом я улетел обратно", —
поделился мужчина.
На программе также выяснилось, что
молодой супруг уже успел изменить певице. Во всяком случае, так утверждают знакомые
артистки. По некоторым данным, у Далхата есть беременная
девушка в Нальчике.
Бывшая
подруга Максаковой Ксения Мерц уверяет, что Халаев изменял певице. "Маша
была очень расстроена, так как увидела их. Она обижена на него", – заявила
Мерц. Информацию об изменах Далхата подтвердила и певица Милена Дейнега.