Супруг оперной певицы Далхат Халаев дал откровенное интервью программе На самом деле с Дмитрием Шепелевым на Первом канале. Мужчина рассказал, как проходило их бракосочетание со знаменитостью.

Супруг оперной певицы ДалхатХалаев дал откровенное интервью программе "На самом деле" с Дмитрием Шепелевымна Первом канале. Мужчина рассказал, как проходило их бракосочетание сознаменитостью.Халаев и Максаковапознакомились в Сети. В 2017 году Далхат предложил исполнительнице своиюридические услуги. Брак со знаменитостью он заключил брак несколько месяцев назад. Это было необходимодля оформления сделки по продаже квартиры в Москве, которая принадлежала певице.Летом текущего года молодой муж Марии Максаковой продал ее элитнуюквартиру в центре столицы. Однако позже выяснилось, что его обманулипокупатели. Пока что разбирательство в суде продолжается."Наш союз нужен был для того, чтобы облегчить процедуру продажинедвижимости. У нее не было времени приехать в Россию, она переоформила на меняквартиру", – заявил Халаев. При этом он добавил, что сумму, за которую нужнобыло продать квартиру, определяла Максакова.По словам Далхата, о заключении брака они с Марией договорились потелефону. "Я поехал на Украину, и мы зарегистрировались. Свидетелей не было. Мыне предполагали, чтобы это как-то проходило пышно. Нам нужно было осуществитьрегистрацию. После мы поужинали, поговорили о делах, потом я улетел обратно", —поделился мужчина.На программе также выяснилось, чтомолодой супруг уже успел изменить певице. Во всяком случае, так утверждают знакомыеартистки. По некоторым данным, у Далхата есть беременнаядевушка в Нальчике.Бывшаяподруга Максаковой Ксения Мерц уверяет, что Халаев изменял певице. "Машабыла очень расстроена, так как увидела их. Она обижена на него", – заявилаМерц. Информацию об изменах Далхата подтвердила и певица Милена Дейнега.