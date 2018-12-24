Землетрясение на острове Сицилия спровоцировало выброс пепла на вулкане Этна. Находившихся на вулкане на большой высоте туристов в целях безопасности эвакуировали.

Землетрясение на острове Сицилия спровоцировало выброс пепла на вулкане Этна.Серия из 130 подземных толчков была зафиксирована итальянскими учеными утром 24 декабря. Магнитуда самых сильных была более 4. После землетрясения на вулкане появилась трещина, из которой и произошел выброс пепла.В связи с этим частично ограничена работа аэропорта расположенного рядом города Катания. Находившихся на вулкане на большой высоте туристов в целях безопасности эвакуировали на высоту 1,9 тысячи метров, сообщает "Интерфакс".