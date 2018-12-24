За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми, в которых 9 человек погибли и 80 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмировано 9 детей.Зарегистрировано 507 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 84 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.город ВладимирПо предварительной информации, 17.12.2018 г. в 14:20 в г. Владимир на проспекте Строителей водитель автобуса «Мерседес», 1982 г.р., при начале движения по левой полосе на запрещающий сигнал светофора допустил наезд на пешехода, 1996 г.р., который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход, с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушибы нижних конечностей был госпитализирован в медицинское учреждение.Судогодский районПо предварительной информации, 18.12.2018 г. в 17:20 на 48 км автодороги «Владимир – Муром – Арзамас» водитель автомобиля «Опель – Вектра», 1978 г.р. допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Ситроен – Джампер» под управлением водителя 1972 г.р. После чего автомобиль «Ниссан – Ноут» под управлением водителя 1962 г.р., совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем «Ситроен – Джампер».В результате ДТП водитель автомобиля «Опель – Вектра» с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана волосистой части головы, закрытый перелом нижней челюсти, водитель автомобиля «Ситроен – Джампер» с диагнозом: перелом левого бедра и пассажир автомобиля «Ситроен – Джампер» 1970 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, перелом правой ключицы, ушиб грудной клетки были госпитализированы в медицинское учреждение. Пассажир автомобиля «Опель – Вектра», 1976 г.р., от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.Кольчугинский районПо предварительной информации, 19.12.2018 г. в 10:30 на 39 км автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики» водитель автомобиля «ГАЗ – 2751», 1994 г.р., не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Шкода – Фабия» под управлением водителя, 1956 г.р., который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пассажир автомобиля «Шкода – Фабия», 1950 г.р., от полученных телесных повреждений скончался до приезда скорой помощи.Вязниковский районПо предварительной информации, 20.12.2018 г. в 19:25 в г. Вязники на улице Литейная у дома 27 водитель автомобиля «Форд – Фиеста», 1986 г.р., допустил наезд на велосипедиста 2004 г.р., который выехал на проезжую часть дороги перед близко движущимся транспортным средством, был без светоотражающих элементов на одежде. В результате ДТП велосипедист, с диагнозом: перелом правой голени был госпитализирован в медицинское учреждение.Муромский районПо предварительной информации, 21.12.2018 г. в 22:10 на 5 км автодороги Муром – М–7 «Волга» водитель автомобиля «ВАЗ – 111930», 1988 г.р., не справился с управлением, в результате чего допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Хонда – Аккорд» под управлением водителя, 1985 г.р. и автомобилем «Шкода – Октавия» под управлением водителя, 1994 г.р.В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ – 111930» с диагнозом: ЧМТ, сотрясение головного мозга, перелом правой голени, ушибы был госпитализирован в медицинское учреждение; пассажир автомобиля «ВАЗ – 111930», 1986 г.р., с диагнозом: ушиб грудной клетки, вывих коленного сустава направлен на амбулаторное лечение, водитель автомобиля «Хонда – Аккорд» с диагнозом: ЧМТ, сотрясение головного мозга, перелом правого надколенника, ушибленная рана голени был госпитализирован.Суздальский районПо предварительной информации, 22.12.2018 г. в 06:35 на 34 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля «Киа – Оптима», 1974 г.р., не справился с управлением, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Мерседес – Бенц МL-320» под управлением водителя 1977 г.р. От удара автомобиль «Мерседес – Бенц МL-320» совершил столкновение с движущимся со стороны г. Владимира автомобилем «Форд – Фокус» под управлением водителя 1977 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа – Оптима» от полученных телесных повреждений скончалсяна месте происшествия; пассажир автомобиля «Киа – Оптима», 1949 г.р., от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия; пассажир автомобиля «Киа – Оптима», 1977 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, скальпированная рана лобной области, закрытый перелом левого плеча, закрытый перелом локтевого сустава, травматический шок – госпитализирован в медицинское учреждение; пассажир автомобиля «Киа – Оптима», 1993 г.р., с диагнозом: ушибленная рана теменной области с лева, закрытый перелом левого предплечья – госпитализирован; водительавтомобиля «Мерседес – Бенц МL-320» с диагнозом: закрытый перелом левого предплечья, закрытый перелом левой голени – госпитализирован; пассажир автомобиля «Мерседес – Бенц МL-320», 1981 г.р., с диагнозом: ушиб правого глаза, ссадины лица направлен на амбулаторное лечение; водитель автомобиля «Форд – Фокус» с диагнозом: ушиб грудной клетки направлен на амбулаторное лечение.Камешковский районПо предварительной информации, 23.12.2018 г. в 06:00 на 14 км автодороги «Хохлово – Камешково – Ручей» водитель автомобиля «Хендэ – Солярис», 1990 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лада – 217230» под управлением водителя 1968 г.р., который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендэ – Солярис» с диагнозом: экспирация зубов, ушиб грудной клетки – госпитализирован; автомобиля «Лада – 217230», с диагнозом: закрытый перелом левого бедра, перелом грудной клетки – госпитализирован; пассажир автомобиля «Лада – 217230», 1965 г.р., от полученных телесных повреждений скончался.Госавтоинспекция предупреждает! Участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными на дорогах: соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал при управлении автомобилем, не допускайте резкого маневрирования. Особо осторожными необходимо быть в местах торможения транспортных средств: вблизи остановок общественного транспорта, перед светофорами, перекрестками, нерегулируемыми пешеходными переходами.Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения!