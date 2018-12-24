Певица обнародовала новое фото в Instagram. К съемке она отнеслась с чувством юмора.

Певица обнародовала новое фото в Instagram. К съемке она отнеслась счувством юмора.На фотографиях ПолинаГагарина позирует в блестящей юбке и белой кофте. Снимок передает атмосферустиля диско. При этом исполнительница положила себе в декольте два больших шарацвета "металлик"."Выбираю размер. Вы завторой или за троечку? Или все-таки в девушке важна душа?" – подписалафото Гагарина. Поклонники оценили чувство юмора знаменитости.Многие написали, что в Полине им важны, прежде всего, таланти голос. Большинство подписчиков высказались за душу. Также фолловеры отметили,что певица и так прекрасна, и ничего менять в своей внешности ей не стоит."А вы, Полина,оказывается, хулиганка...", "Поля, ты и так шикарная. Мы любим тебя разной","Будь собой ты красавица и умница", "Лично я за натурель. И в твоемслучае все хорошо", "Укаждой девушки свои достоинства, у кого-то это душа, а у кого-то лишь шары", -прокомментировали снимки пользователи соцсети.Ранее Гагарина заставила фанатов забеспокоиться о еездоровье. В разгар новогоднихвыступлений исполнительница сильно простудила горло. В своем посте в Instagram она попросила поклонников помочь ей справитсяс болезнью. Они посоветовали певице как народные средства, так и медикаменты,которые можно купить в аптеке.