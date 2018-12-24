Певица обнародовала новое фото в Instagram. К съемке она отнеслась с
чувством юмора.
Певица обнародовала новое фото в Instagram. К съемке она отнеслась с
чувством юмора.
На фотографиях Полина
Гагарина позирует в блестящей юбке и белой кофте. Снимок передает атмосферу
стиля диско. При этом исполнительница положила себе в декольте два больших шара
цвета "металлик".
"Выбираю размер. Вы за
второй или за троечку? Или все-таки в девушке важна душа?" – подписала
фото Гагарина. Поклонники оценили чувство юмора знаменитости.
Многие написали, что в Полине им важны, прежде всего, талант
и голос. Большинство подписчиков высказались за душу. Также фолловеры отметили,
что певица и так прекрасна, и ничего менять в своей внешности ей не стоит.
"А вы, Полина,
оказывается, хулиганка...", "Поля, ты и так шикарная. Мы любим тебя разной",
"Будь собой ты красавица и умница", "Лично я за натурель. И в твоем
случае все хорошо", "У
каждой девушки свои достоинства, у кого-то это душа, а у кого-то лишь шары", -
прокомментировали снимки пользователи соцсети.
Ранее Гагарина заставила фанатов забеспокоиться о ее
здоровье. В разгар новогодних
выступлений исполнительница сильно простудила горло. В своем посте в Instagram она попросила поклонников помочь ей справится
с болезнью. Они посоветовали певице как народные средства, так и медикаменты,
которые можно купить в аптеке.