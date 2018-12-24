Известный телеведущий Андрей Малахов считает, что у распространителей слухов о его личной жизни – проблемы с головой. Звезду возмутили сообщения о якобы возникших у него проблемах в интимной сфере.

Известный телеведущий Андрей Малахов считает, что ураспространителей слухов о его личной жизни – "проблемы с головой".Звезду возмутили сообщения о якобы возникших у него проблемах в интимной сфере.Малахов остро реагирует на слухи, которые появляются о нем впрессе. На сей раз очередная "утка" была посвящена бракутелеведущего: якобы, Андрей на грани развода с супругой Натальей Шкулевой.Источник сообщал, что причиной семейного разлада стали проблемы в интимнойсфере.Малахова появившаяся в Сети информация возмутила. Телеведущийрезко отреагировал на фейковую новость: он заявил, что у автора,опубликовавшего материал о его импотенции, "явные проблемы с головой".Слухи о расставании с супругой, родившей ему в прошлом году сына Александра, онтакже опроверг.Тем временем в Сети продолжает сбор подписей под петициейпротив шоу Малахова. Ее активно поддерживает Мария Шукшина. По словам актрисы,она намерена добиться закрытия скандальной программы, в которой частообсуждаются подробности жизни ее семьи.При этом сам очень остро реагирует на разные слухи осебе в прессе – несмотря на то, что уже давно в шоу-бизнесе. Телеведущий долженбыл привыкнуть к появлению разных слухов и сплетен. Тем более, что Малахов любитобсуждать чужую личную жизнь в студии своей программы "Прямой эфир",отмечает издание "7Дней".Напомним, на днях читатели "Комсомольской правды" включили Андрея в пятерку самых стильных мужчин России 2018 года. Рядом с Малаховым в списке оказались Николай Басков, Филипп Киркоров и Константин Хабенский. А безусловным лидером, как выяснилось, является певец Стас Михайлов.