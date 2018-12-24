Известный телеведущий Андрей Малахов считает, что у
распространителей слухов о его личной жизни – проблемы с головой.
Звезду возмутили сообщения о якобы возникших у него проблемах в интимной сфере.
Известный телеведущий Андрей Малахов считает, что у
распространителей слухов о его личной жизни – "проблемы с головой".
Звезду возмутили сообщения о якобы возникших у него проблемах в интимной сфере.
Малахов остро реагирует на слухи, которые появляются о нем в
прессе. На сей раз очередная "утка" была посвящена браку
телеведущего: якобы, Андрей на грани развода с супругой Натальей Шкулевой.
Источник сообщал, что причиной семейного разлада стали проблемы в интимной
сфере.
Малахова появившаяся в Сети информация возмутила. Телеведущий
резко отреагировал на фейковую новость: он заявил, что у автора,
опубликовавшего материал о его импотенции, "явные проблемы с головой".
Слухи о расставании с супругой, родившей ему в прошлом году сына Александра, он
также опроверг.
Тем временем в Сети продолжает сбор подписей под петицией
против шоу Малахова. Ее активно поддерживает Мария Шукшина. По словам актрисы,
она намерена добиться закрытия скандальной программы, в которой часто
обсуждаются подробности жизни ее семьи.
При этом сам очень остро реагирует на разные слухи о
себе в прессе – несмотря на то, что уже давно в шоу-бизнесе. Телеведущий должен
был привыкнуть к появлению разных слухов и сплетен. Тем более, что Малахов любит
обсуждать чужую личную жизнь в студии своей программы "Прямой эфир",
отмечает издание "7Дней".
Напомним, на днях читатели "Комсомольской правды" включили Андрея в пятерку самых стильных мужчин России 2018 года. Рядом с Малаховым в списке оказались Николай Басков, Филипп Киркоров и Константин Хабенский. А безусловным лидером, как выяснилось, является певец Стас Михайлов.