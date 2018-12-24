В Сети уже второй день обсуждают скандал с участием музыканта Виктора Салтыкова. Украинские власти не пустили певца на территорию страны под надуманным предлогом.

В Сети уже второй день обсуждают скандал с участиеммузыканта Виктора Салтыкова. Украинские власти не пустили певца на территориюстраны под надуманным предлогом.Салтыков рассказал на своей странице Instagram о вопиющембеспределе в Незалежной. Прилетевшего в Киев Виктора продержали в аэропорту Борисполя 10 часов иотправили обратно на родину, обосновав отказ тем, что у музыканта якобы недостаточноденег на счетах."Я немалобюджетный человек, у меня есть средства", -прокомментировал ситуацию певец. Возмущенный Салтыков собирается судиться сукраинскими властями. Он назвал произошедшее с ним в Киеве нарушением правчеловека.Между тем, украинских поклонников творчества Салтыкова очень огорчила эта весть. Фанаты пыталисьподдержать артиста добрым словом. Многие назвали эту ситуацию возмутительной."Виктор! Мне очень жаль, что Вас не пустили в Украину! Я неподдерживаю, это действие наших властей. Вас люблю и слушаю Ваши песни, всюжизнь. У нынешней молодежи, ценности и вкусы, совершенно другие. Рэп – которыйя ненавижу! Зэковский фольклор, который они ошибочно называют"шансоном" – ненавижу, всем своим нутром! Живу Вашими песнями ипеснями других исполнителей 80-90-х годов. Спасибо Вам, за Ваши песни, за Вашталант! 👍👍👍👏👏👏(здесь орфографияи пунктуацияавтора сохранена.– Прим. ред.)"– писала украинская почитательница Салтыкова.По мнению члена экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, произошедшее с Виктором Салтыковым– это позор для украинской политической верхушки. Общественник отметил, что властям Незалежной необходимо больше заботиться о карманах своих граждан и не заглядыватьв кошелки россиян."Будь моя воля, я бы уже сейчас вручил ВикторуСалтыкову "Орден Мужества". Человек в логово врага поехал во времявоенного положения, по его же словам жизнью рисковал, а теперь будет судиться срежимом Порошенко из-за нарушения прав человека. Да еще и расскажет в Европекакие они там на Украине все "демократы". Но формулировка с которойне пустили Салтыкова, конечно, поражает своим цинизмом, дескать денег у негонет. Значит тот факт, что ни одного украинца не хватило денег на Софию Ротару иона вынуждена была уехать на Новый год в Казахстан это ОК, а пустить весьмасостоятельного Салтыкова это уже моветон. За своими карманами следите ребята ине позорьтесь так, а то мы тут с вас уже смеемся безостановочно", -отметил Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".