Дима Билан был очень горячим парнем. Сейчас певец остепенился и сдерживает свои чувства. Возможно, он и женится – но только ради хайпа.

Дима Билан был очень горячим парнем. Сейчас певецостепенился и сдерживает свои чувства. Возможно, он и женится – но только радихайпа.Свое прежнее поведение в отношениях с прекрасным полом ДимаБилан оправдывает юношеским максимализмом. Певец вспоминает, что влюблялся часто.Знакомился везде – в ресторанах, клубах, на концертах. Со своими пассиями Димасразу же съезжался – но ненадолго. Позже он научился контролировать своиэмоции."Раньше казалось, что отношения – это вечноебеспокойство, страсть, буря, и ты такой на разрыв, пишешь стихи, а если человекне берет трубку, то ищешь по всей Москве. Сейчас же уверен: главное –взаимопонимание. Тебя должны чувствовать, не лезть в бутылку и непровоцировать. Я знаю, что такое вынос мозга – и не хочу повторений", -рассказал Дима Билан.Певец признается, что ему нравятся творческие, нестандартныедевушки. На вопрос, свободно ли его сердце сейчас, ответил туманно."Можно, конечно, высокопарно ответить: мол, главная любовь – музыка, и яцеликом занят творчеством, но это не совсем так", – заявил артист винтервью изданию .По словам Димы, он предпочитает не зависеть от эмоций и часто специальносдерживает душевные порывы.Раньше хотелось жениться, но сейчас это желаниепропало. Дима считает, что штамп, загс – это не для него. "Если и бытьвместе, то без официальных отношений", – говорит Билан. Впрочем, по егословам, он может жениться – только ради того, чтобы "хайпануть".