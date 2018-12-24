Дима Билан был очень горячим парнем. Сейчас певец
остепенился и сдерживает свои чувства. Возможно, он и женится – но только ради
хайпа.
Дима Билан был очень горячим парнем. Сейчас певец
остепенился и сдерживает свои чувства. Возможно, он и женится – но только ради
хайпа.
Свое прежнее поведение в отношениях с прекрасным полом Дима
Билан оправдывает юношеским максимализмом. Певец вспоминает, что влюблялся часто.
Знакомился везде – в ресторанах, клубах, на концертах. Со своими пассиями Дима
сразу же съезжался – но ненадолго. Позже он научился контролировать свои
эмоции.
"Раньше казалось, что отношения – это вечное
беспокойство, страсть, буря, и ты такой на разрыв, пишешь стихи, а если человек
не берет трубку, то ищешь по всей Москве. Сейчас же уверен: главное –
взаимопонимание. Тебя должны чувствовать, не лезть в бутылку и не
провоцировать. Я знаю, что такое вынос мозга – и не хочу повторений", -
рассказал Дима Билан.
Певец признается, что ему нравятся творческие, нестандартные
девушки. На вопрос, свободно ли его сердце сейчас, ответил туманно.
"Можно, конечно, высокопарно ответить: мол, главная любовь – музыка, и я
целиком занят творчеством, но это не совсем так", – заявил артист в
интервью изданию .
По словам Димы, он предпочитает не зависеть от эмоций и часто специально
сдерживает душевные порывы.
Раньше хотелось жениться, но сейчас это желание
пропало. Дима считает, что штамп, загс – это не для него. "Если и быть
вместе, то без официальных отношений", – говорит Билан. Впрочем, по его
словам, он может жениться – только ради того, чтобы "хайпануть".