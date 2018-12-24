Губернатор проконтролирует выполнение поручения Владимира Путина

Губернатор проконтролирует выполнение поручения Владимира ПутинаВладимир Сипягин решил провести внеочередное заседание рабочей группы по контролю за исполнением поручения Владимира Путина о проведении ремонта больницы и детской поликлиники в Струнино. Встречу запланировали на 25 декабря.Кроме капремонта, больницу должны оснастить современным медицинским оборудованием. Такое обещание дали президенту в ходе «Прямой линии» 7 июня.Ремонт должны были закончить до конца 2018 года, однако пока строители не успевают выполнить обещание Владимиру Путину.