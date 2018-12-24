Ранее мужчину уже ловили за подобные преступления

Ранее мужчину уже ловили за подобные преступленияВ Собинке вынесли приговор по делу о краже с незаконным проникновением в помещение.Как сообщает Собинский городской суд, летним вечером пьяный местный житель пришёл в магазин «Верный», залез на склад и украл оттуда 9 бутылок пива. Воришка убежал с похищенным алкоголем, причинив магазину ущерб почти на 645 рублей.Ранее мужчину уже ловили за подобные преступления. Суд приговорил его к лишению свободы на срок 1 год 2 месяца в колонии общего режима.