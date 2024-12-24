73-летнюю пенсионерку, которая подожгла вход в отдел полиции, отправили под домашний арест. Об этом сообщили в Следкоме области. Женщине предъявлено обвинение. Инцидент случился в субботу, 21

73-летнюю пенсионерку, которая подожгла вход в отдел полиции, отправили под домашний арест. Об этом сообщили в Следкоме области. Женщине предъявлено обвинение. Инцидент случился в субботу, 21 декабря, в 18:50. Обвиняемая облила бензином входную дверь в здание ОМВД России по Петушинскому району и подожгла ее. Пожар быстро потушили без вызова спасателей. Фигурантку задержали на месте. Как