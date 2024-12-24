Акция «Путь твоей безопасности» прошла по всей сети ОАО «РЖД» с 5 по 19 декабря 2024 года.

Сотрудники Горьковской железной дороги совместно с подразделениями Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу организовали 1565 профилактических рейдов на станциях и перегонах по выявлению нарушителей правил поведения на железной дороге.Акция «Путь твоей безопасности» прошла по всей сети ОАО «РЖД» с 5 по 19 декабря 2024 года.Цель акции – формирование культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта у детей и подростков, а также предупреждение несанкционированного нахождения граждан на инженерных сооружениях (руфинга) и проезда снаружи подвижного состава (зацепинга).Железнодорожники провели ряд разъяснительных и профилактических мероприятий, в ходе которых напомнили детям, подросткам и взрослым правила безопасного поведения на транспорте, раздали памятки и буклеты. В рамках акции более 24 тыс. детей и их родителей прослушали 2 тыс. лекций и бесед о правилах поведения на железной дороге.Кроме того, в учебных заведениях и учреждениях дополнительного образования, расположенных вблизи железной дороги, распространялись печатные и электронные информационные материалы о правилах поведения на железной дороге, а также транслировались тематические видеоролики.Напомним, на Горьковской магистрали систематически проводится профилактическая работа по профилактике непроизводственного травматизма. Горьковская железная дорога призывает взрослых разъяснять детям правила безопасности и быть максимально бдительными на объектах железной дороги.