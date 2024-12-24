Среди задержанных — 29-летний мужчина, проживающий на Украине.

Управление ФСБ по Владимирской области задержало четверых человек, двое из которых подозреваются в государственной измене и организации террористических актов. Среди задержанных — 29-летний мужчина, проживающий на Украине, и 18-летний москвич. Оба обвиняются в планировании поджогов автомобилей и сборе информации о критической инфраструктуре.В результате специальных операций установлены и задержаны все исполнители поджогов, которые действовали по договоренности с подозреваемым из Украины. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о террористической деятельности и сотрудничестве с иностранными государствами.Кроме того, организатор преступлений уже объявлен в международный розыск. Правоохранительные органы продолжают следственные действия для предотвращения дальнейших совершений террористических актов на территории России. Напомним, ранее мы писали, что