«Ростелеком» назвал лучшие цифровые проекты крупнейших российских компаний в рамках ежегодной национальной премии «ПРО Бизнес как искусство». Компания уже пятый год отмечает таким

«Ростелеком» назвал лучшие цифровые проекты крупнейших российских компаний в рамках ежегодной национальной премии «ПРО Бизнес как искусство». Компания уже пятый год отмечает таким образом масштабные инициативы, реализованные в партнерстве с клиентами. С 2020 года ее лауреатами стали около 50 клиентов — лидеров различных отраслей. В этом году среди победителей оказались такие компании, как «АЛРОСА», Росатом,