На этой сцене выступал не один десяток детей, а их количество с каждым годом только растет. Самое масштабное учреждение дополнительного образования — Дворец детского юношеского творчества

На этой сцене выступал не один десяток детей, а их количество с каждым годом только растет. Самое масштабное учреждение дополнительного образования — Дворец детского юношеского творчества — отметило 100 лет. Его история началась в декабре 1924 года, когда открыли Центральный Дом юных пионеров. В творческих объединениях и мастерских в то время обучалось примерно 80 молодых