По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Телефонные мошенники обокрали жителей Владимирской области на 70 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Среди пострадавших – 77-летний ковровчанин, который отдал аферистам 3,47 миллиона рублей, 53-летняя женщина из Коврова перевела мошенникам 1,38 миллиона рублей, 20-летняя жительница Владимира потеряла 1,9 миллиона рублей, которые она взяла в кредит.По всем фактам возбуждены уголовные дела. Напомним, ранее мы писали, что