Новый инфекционный корпус ОКБ на Судогодском шоссе фактически заработал – он принял первых пациентов. Пока это больные из пульмонологического отделения. Они временно переехали из 5

Новый инфекционный корпус ОКБ на Судогодском шоссе фактически заработал – он принял первых пациентов. Пока это больные из пульмонологического отделения. Они временно переехали из 5 корпуса, где проходит ремонт. Пациенты этого отделения часто страдают заразными заболеваниями, поэтому им требуется изоляция. Как отметил губернатор Александр Авдеев в соцсетях, в новом корпусе созданы подходящие условия для соблюдения