Женщина стала жертвой мошенников.

73-летняя женщина, устроившая поджог отдела полиции в Петушках Владимирской области, была отправлена под домашний арест. Об этом стало известно из сообщения регионального СУ СК РФ.Преступление было совершено 21 декабря, когда женщина, став жертвой телефонных мошенников. Они обманули ее на 1,5 миллиона рублей, но предложили вернуть деньги, дав задание поджечь отдел МВД.Жертву аферистов допросили, в настоящее время ей предъявлено обвинение. Напомним, ранее мы писали, что