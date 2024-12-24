В Муроме у 14-летнего подростка в руке взорвалась петарда. О происшествии мы писали вчера, однако сегодня появилась официальная информация от УМВД области. Полиция нашла предпринимателя,

В Муроме у 14-летнего подростка в руке взорвалась петарда. О происшествии мы писали вчера, однако сегодня появилась официальная информация от УМВД области. Полиция нашла предпринимателя, который продал петарду несовершеннолетнему. Несчастный случай произошел вечером 20 декабря. В больницу с травмой глаза и левой кисти поступил подросток. Мальчик хотел поджечь петарду зажигалкой, а она мгновенно взорвалась прямо