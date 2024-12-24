В Муроме у 14-летнего подростка в руке взорвалась петарда. О происшествии мы писали вчера, однако сегодня появилась официальная информация от УМВД области. Полиция нашла предпринимателя,
<a href="https://33live.ru/novosti/24-12-2024-policiya-vypisala-shtraf-predprinimatelyu-iz-muroma-prodavshemu-podrostku-petardu-kotoraya-vzorvalas-v-ruke.html" target="_blank">Полиция выписала штраф предпринимателю из Мурома, продавшему подростку петарду, которая взорвалась в руке</a> - В Муроме у 14-летнего подростка в руке взорвалась петарда. О происшествии мы писали вчера, однако сегодня появилась официальная информация от УМВД области. Полиция нашла предпринимателя,
[url=https://33live.ru/novosti/24-12-2024-policiya-vypisala-shtraf-predprinimatelyu-iz-muroma-prodavshemu-podrostku-petardu-kotoraya-vzorvalas-v-ruke.html]Полиция выписала штраф предпринимателю из Мурома, продавшему подростку петарду, которая взорвалась в руке[/url] - В Муроме у 14-летнего подростка в руке взорвалась петарда. О происшествии мы писали вчера, однако сегодня появилась официальная информация от УМВД области. Полиция нашла предпринимателя,