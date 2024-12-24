За декабрь зафиксированы недостатки в уборке снега и наледи в 170 дворах.

Зимой прокуратура э Владимира организовала мониторинг состояния придомовых территорий и улично-дорожной сети. За декабрь зафиксированы недостатки в уборке снега и наледи в 170 дворах, что привело к представлениям для 35 управляющих компаний и трех ТСЖ.Отмечается несвоевременная очистка входных групп, тротуаров и внутридворовых дорог, а также недостаточное использование песка и реагентов для посыпки. Проведенные рейды вместе с Госавтоинспекцией выявили более 140 нарушений, некоторые из которых касаются некачественной уборки на федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо».Одним из инцидентов стало образование снежного наката, что стало причиной многокилометровой пробки из-за проблем с проездом большегрузов. Генеральному директору «ДЭП № 7» может грозить штраф. Проверки будут продолжены в выходные и праздничные дни.