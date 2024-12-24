Губернатор Владимирской области отметил готовность оказать помощь федеральному Упрдор.

В правительстве Владимирской области подняли вопрос об освещении дороги между Владимиром и Суздалем, ремонт которой еще не завершен. Местные жители регулярно выражают беспокойство по поводу состояния дороги.Губернатор Владимирской области отметил готовность оказать помощь федеральному Упрдор, чтобы ускорить установку освещения на участке трассы Р-132. Он предложил подключиться к сотрудничеству с филиалом «Владимирэнерго» для более оперативного решения проблемы.Как пишет , в свою очередь, представители Упрдора «Москва - Нижний Новгород» сообщили, что работы по монтажу освещения выполнены, и на некоторых участках подсветка уже функционирует. В настоящее время идет процесс подключения к энергетическим сетям.