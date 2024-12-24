Сын владельца хостела и его приятель избили и заперли в подсобке бывшего сотрудника. Как сообщает наш источник, преступление произошло в помещении бывшего кафе «Ларсен» – известное

Сын владельца хостела и его приятель избили и заперли в подсобке бывшего сотрудника. Как сообщает наш источник, преступление произошло в помещении бывшего кафе «Ларсен» – известное александровцам злачное место. Сейчас там сдают спальные места. 21 сентября вечером бывший водитель хозяина хостела зашел в подсобку, по его словам, забрать свои вещи. В помещении находились сын владельца