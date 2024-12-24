Это временное решение.

Во Владимире 23 декабря в инфекционном корпусе областной клинической больницы начали принимать первых пациентов. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.Он уточнил, что это временное решение: в новое здание переехало пульмонологическое отделение, которое нуждается в изоляции для лечения пациентов с вирусными и бактериальными пневмониями. Отделение разместилось на третьем этаже корпуса в специальных боксированных палатах, где сейчас находятся шесть человек.В ближайшее время планируется увеличение числа госпитализированных из районов области. Губернатор намерен посетить отделение в ближайшее время. Напомним, ранее мы писали, что