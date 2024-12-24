Более 48 лет своей жизни он посвятил Заводу имени В. А. Дегтярёва.

В Коврове Владимирской области на 74-м году жизни скончался Александр Тменов. О его смерти сообщил губернатор Александр Авдеев. Более 48 лет своей жизни он посвятил Заводу имени В. А. Дегтярёва, изначально начав карьеру с должности инженера-технолога и затем став генеральным директором и председателем совета директоров.После сложных 1990-х годов, в 2002 году, Тменов принял на себя руководство заводом, что позволило не только стабилизировать его работу, но и вывести на лидерские позиции в оборонно-промышленной сфере страны. Под его руководством гособоронзаказ увеличился более чем в 50 раз, а объемы производства и производительность труда значительно возросли.Александр Тменов был верным патриотом Коврова и активно работал над социальным развитием города. Он стал инициатором присвоения городу статуса Города воинской славы. Его вклад в развитие региона и промышленности запомнится многим. Напомним, ранее мы писали, что