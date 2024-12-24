Дом калачника Фирсова, включенный в единый госреестр памятников истории и культуры, нуждается в ремонте. Фасад и кровля находятся в ужасном состоянии, однако у нынешнего владельца так и не

Дом калачника Фирсова, включенный в единый госреестр памятников истории и культуры, нуждается в ремонте. Фасад и кровля находятся в ужасном состоянии, однако у нынешнего владельца так и не дошли руки до организации работ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области. Постройка начала 19 века предоставлен в постоянное пользование на праве оперативного управления МБУ «Центр развития физической