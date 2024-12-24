Ремонт должны были завершить до конца 2023 года.

В Суздале Владимирской области памятник культурного наследия на улице Ленина, известный как «Дом Фирсова», оказался без проведения работ по сохранению фасада и кровли. По информации прокуратуры региона, необходимые мероприятия должны были быть завершены до конца 2023 года.Здание, находящееся в собственности города и переданное в бессрочное пользование МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и туризма Суздаля», требует срочного внимания.Инспекция госохраны объектов культурного наследия региона подтвердила наличие охранного обязательства для собственника, однако осмотр показал неудовлетворительное состояние здания и отсутствие необходимых работ. В связи с этим было возбуждено административное дело в отношении должностного лица за нарушение законодательства о защите ОКН.