Конкурс «Креативная елка» в Юрьев-Польском проводится ежегодно. И каждый раз авторам удается удивлять горожан. Вот, например, какое дерево представила команда детского поликлинического

Конкурс «Креативная елка» в Юрьев-Польском проводится ежегодно. И каждый раз авторам удается удивлять горожан. Вот, например, какое дерево представила команда детского поликлинического отделения ЦРБ – елку в виде врача. Местная ткацкая фабрика «Авангард» собрала уютную мягкую ель из подушек. Обычно в конкурсе участвуют предприятия и различные муниципальные учреждения, но иногда попадаются и отдельные авторы, например,