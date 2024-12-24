Городская прокуратура провела проверку по факту отключения отопления в двух районах Владимира 20-21 декабря. Установлено, что допустимые сроки приостановления подачи тепла были нарушены.

Городская прокуратура провела проверку по факту отключения отопления в двух районах Владимира 20-21 декабря. Установлено, что допустимые сроки приостановления подачи тепла были нарушены. Виновное лицо вызвано в надзорное ведомство для решения вопроса о возбуждении административного дела. Напомним, официально тепло отключили ночью 20 декабря, но по факту владимирцы заметили остывшие батареи уже вечером 19 числа. Причиной