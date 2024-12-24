За декабрь владимирская прокуратура зафиксировала больше 170 многоквартирных домов, где плохо чистят снег и недостаточно борются с наледью. А вот с дорогами дела обстоят чуть лучше, чем в

За декабрь владимирская прокуратура зафиксировала больше 170 многоквартирных домов, где плохо чистят снег и недостаточно борются с наледью. А вот с дорогами дела обстоят чуть лучше, чем в прошлом году, но не без нарушений, отметили в надзорном ведомстве. Городская прокуратура с начала зимы мониторила состояние дворов и многоквартирных домов во Владимире. Выявлены случаи наледи на