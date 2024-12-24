23 декабря на озере Семязино во Владимире прошли съемки учебного фильма, которые проводила команда «Лечу над Миром». В нем участвовали спасатели владимирского РОССОЮЗСПАСа, рассказали в

23 декабря на озере Семязино во Владимире прошли съемки учебного фильма, которые проводила команда «Лечу над Миром». В нем участвовали спасатели владимирского РОССОЮЗСПАСа, рассказали в сообществе организации во «ВКонтакте». Для демонстрации навыков специалистов в воду пришлось отправить рыбака. Конечно, рыбак был подставной. Прежде чем прыгнуть в полынью, он надел специальный костюм, поэтому ледяная вода была