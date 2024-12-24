Рыбак в специальном костюме прыгнул в полынью.

23 декабря на озере Семязино во Владимире прошли съемки учебного фильма, организованного командой «Лечу над Миром» с участием спасателей владимирского РОССОЮЗСПАСа. Об этом рассказали в пресс-службе организации.Для демонстрации навыков спасения была использована подставная ситуация: рыбак в специальном костюме прыгнул в полынью, чтобы показать, как оказать помощь тем, кто провалился под лед.Специалисты продемонстрировали не только способы спасения, но и оказание первой помощи, включая искусственное дыхание и остановку кровотечений. По мнению спасателей, такие учебные фильмы способствуют повышению уровня знаний о безопасности на воде и могут спасти жизнь в экстренной ситуации. Напомним, ранее мы писали, что в Кольчугино мужчина спас подростков, провалившихся в пруд.