Главная мысль встречи – дети должны расти в семье, и госструктуры должны предоставлять помощь семьям в кризисной ситуации.

Губернатор Александр Авдеев и Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка обсудили вопросы поддержки семей и снижения числа детей, воспитывающихся вне семьи. В ходе рабочей встречи были рассмотрены рекомендации по коррекции государственных программ в сфере профилактики социального сиротства.Главная мысль встречи – дети должны расти в семье, и госструктуры должны предоставлять помощь семьям в кризисной ситуации.В настоящее время в учреждениях находится 546 детей, многие из которых могут вернуться к своим родителям. Омбудсмен отметила недостаточную работу комиссий по делам несовершеннолетних с семьями и необходимость улучшения направлений на реабилитацию.Однако было подчеркнуто, что в регионе достаточно ресурсов для поддержки многодетных семей и разработки новых мер помощи, включая открытие семейных МФЦ и антикризисной психологической помощи. Напомним, ранее мы писали, что