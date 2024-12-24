Во Владимире открылся новый реабилитационный центр «Доктор Остеохондроз». С какими проблемами туда обращаются пациенты, какие оздоровительные программы предлагают специалисты центра? Об

Во Владимире открылся новый реабилитационный центр «Доктор Остеохондроз». С какими проблемами туда обращаются пациенты, какие оздоровительные программы предлагают специалисты центра? Об этом в студии “Шестого канала” побеседовали с физиотерапевтом, травматологом-ортопедом, врачом высшей категории Ринатом Юнусовым. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!