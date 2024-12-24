Новые светофоры установили на перекрестке улиц Юбилейной и Егорова, а еще на улице Большой Нижегородской в районе дома 95-в. Об этом сообщил мэр Дмитрий Наумов в соцсетях. Светофоры

Новые светофоры установили на перекрестке улиц Юбилейной и Егорова, а еще на улице Большой Нижегородской в районе дома 95-в. Об этом сообщил мэр Дмитрий Наумов в соцсетях. Светофоры установили в соответствии с рекомендациями ГАИ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Они помогут обеспечить безопасность и снизить аварийность на этих участках. Из телеграм-канала «Дмитрий