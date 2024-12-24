В преступную группу входили жители трех регионов.

Во Владимире вынесли приговор группе мошенников: аферисты обманули граждан на 3,5 млн рублей. Оказалось, что они действовали по указаниям украинского куратора. О судебном процессе — в тексте .Межрегиональная группировкаВсе началось в 2021 году. «Неустановленное лицо» с территории соседнего государства в интернете сформировало преступное сообщество. В него вошли граждане России в возрасте от 19 до 26 лет: молодые люди из разных регионов были в поисках легкой наживы.«Действуя под руководством неустановленного криминального лидера, соучастники осужденных звонили жителям Владимирской, Белгородской, Липецкой, Смоленской областей», — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.Аферисты использовали давно известную полиции схему. Они звонили жертвам и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Затем злоумышленники сообщали о несуществующих авариях с участием родственников человека. Мошенники предлагали заплатить за то, чтобы как-то «урегулировать вопрос вне правового поля».«Осужденные, приезжая по указанным им адресам, забирали у потерпевших деньги, которые впоследствии за вычетом вознаграждения рядовых сообщников направлялись за границу», — добавили в ведомстве.Отправятся в колониюЛенинский районный суд во Владимире вынес приговор в отношении пятерых жителей из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Курской областей. Всего в уголовном деле 15 эпизодов мошенничества.Участникам группировки назначили разные сроки — от 1 года 8 месяцев до 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.Как издание «Зебра ТВ», изначально в уголовном деле фигурировали 15 человек. Семеро из них заключили контракты и отправились на СВО. Материалы по трем фигурантам выделили в отдельное производство.