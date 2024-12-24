За неделю зафиксировано 301 новый случай заражения.

Во Владимирской области за неделю зафиксировано 301 новый случай заражения COVID-19, что на 7% больше по сравнению с предыдущей неделей. Лидером по количеству заболеваний стал мир, где зарегистрировано 93 случая. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.Также значительное количество заболевших наблюдается в Муромском районе (55 случаев), Гусь-Хрустальном (48) и Ковровском (38) районах. В других районах области также зафиксированы новые случаи.Напомним, ранее мы писали, что