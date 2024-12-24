Волонтеры владимирского приюта для животных «Собака на счастье» напомнили владельцам хвостатых о важности адресника. Дело в том, что в новогодние праздники, когда люди начинают массово

Волонтеры владимирского приюта для животных «Собака на счастье» напомнили владельцам хвостатых о важности адресника. Дело в том, что в новогодние праздники, когда люди начинают массово запускать салюты и петарды, учащаются пропажи собак. Животные пугаются громких звуков и убегают в неизвестном направлении. Адресник – небольшой жетончик, на котором указаны адрес проживания питомца, его кличка и номер