Вот уже 5 лет сотрудники учреждения передают свои знания и опыт в области экологии и охраны окружающей среды жителям Владимирской области.

В 2024 году ГБУ ВО «Экорегион» отметили свой первый небольшой юбилей. Вот уже 5 лет сотрудники учреждения передают свои знания и опыт в области экологии и охраны окружающей среды жителям Владимирской области. Пусть дата не круглая и, возможно, не достаточно серьезная, но работы за этот период сделано много. И результатами проделанной работы сотрудники учреждения решили поделиться на страницах журнала «Эковестник33».Ежегодно учреждение выпускает своего рода наглядный отчет о проделанной работе в области экологического просвещения населения, который позволяет всем и каждому погрузиться в мир экологии, научится чему-то новому, приобрести полезные эко-привычки, воспитать в себе экологическую культуру. В этом году сотрудники посвятили выпуск журнала пятилетнему юбилею организации. В нем рассказывается о работе учреждения в целом и о первых больших результатах в области экологического посвящения.«Важно отметить, что наш журнал полностью электронный, поэтому вреда для экологии он не принесет, но, надеюсь, принесет огромную пользу для Вас, дорогие читатели.Коллектив ГБУ ВО «Экорегион» с огромной радостью и вниманием относится к Вам и Вашим пожеланиям в области экологического просвещения. Поэтому мы будем рады Вашей обратной связи.». Сообщает Директор ГБУ ВО «Экорегион» Сулимко Константин Алексеевич.Журнал получился динамичным и собрал в себе прекрасные работы участников различных экологических конкурсов, яркие и красивые фотографии природы нашего региона, а так же полезные мастер-классы, которые демонстрируют нам важность бережного отношения к природе.Как уже говорилось, журнал полностью электронный и доступен для просмотра и скачивания на официальном сайте ГБУ ВО «Экорегион» - Приглашаем Вас к просмотру и чтению!