Оперативники вычислили организатора поджогов во Владимирской области, а также задержали четверых исполнителей. 30-летний гражданин России, проживающий в Украине, подговорил остальных

Оперативники вычислили организатора поджогов во Владимирской области, а также задержали четверых исполнителей. 30-летний гражданин России, проживающий в Украине, подговорил остальных совершить диверсии. По версии следствия, организатор нашел подельника – 19-летнего москвича. Они поддерживали сотрудничество на конфиденциальной основе. Из пресс-релиза УФСБ области Спланированные поджоги были совершены в августе-сентябре 2023 года на территории Владимирской области указанным жителем