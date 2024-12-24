«Холодный дом». Так местные окрестили пятиэтажку в Ставрово. Когда в одном подъезде тепло, в другом – стужа. О перебоях теплоэнергии в доме №17 на Юбилейной знают все жители поселка.

«Холодный дом». Так местные окрестили пятиэтажку в Ставрово. Когда в одном подъезде тепло, в другом – стужа. О перебоях теплоэнергии в доме №17 на Юбилейной знают все жители поселка. Батареи людей не согревают. Александр Мамков, житель пос. Ставрово Рука у меня спокойно держит. Сказать, что они горячие – это ничего не сказать. Это еще называется