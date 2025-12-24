В январе она получила единовременную выплату почти в 100 тысяч рублей как государственную помощь для преодоления трудной жизненной ситуации.

В Юрьев-Польском Владимирской области 22-летняя местная жительница признана виновной в мошенничестве. Об этом рассказалиВ январе она получила единовременную выплату почти в 100 тысяч рублей как государственную помощь для преодоления трудной жизненной ситуации. По условиям выплаты девушка должна была купить бытовую технику и мебель и отчитаться перед контролирующим органом, однако потратила деньги иначе.В день получения средств уехала в город Королёв, сняла жильё и израсходовала половину суммы на аренду, а остальное — на еду и другие нужды. Деньги закончились через неделю. Прокурор направил в суд иск о взыскании с осуждённой всей суммы в счёт возмещения ущерба.