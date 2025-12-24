По прогнозу погоды без снега столица 33 региона не останется. Минимум 10 дней снега — а это проблема для автолюбителей города. В ЦУГД к уборке дорог подключили 60 единиц техники и 80 рабочих,

По прогнозу погоды без снега столица 33 региона не останется. Минимум 10 дней снега — а это проблема для автолюбителей города. В ЦУГД к уборке дорог подключили 60 единиц техники и 80 рабочих, которые работают каждый день круглосуточно. Юрий Дементьев, зам. начальника службы ручной и механизированной уборки МКУ «ЦУГД» Уборка производится каждый день, в круглосуточном