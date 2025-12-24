Обвиняемый был курьером, забирал деньги, переводил их на указанные счета, оставляя себе процент.

В Коврове Владимирской области скоро начнется суд над жителем Нижнего Новгорода. Его обвиняют в мошенничестве: мужчина, действуя в сговоре, выманил у пожилых жителей Ивановской и Владимирской областей более 2,1 миллиона рублей. Об этомКак установило следствие, сообщники звонили пенсионерам, представляясь то сотрудниками связи и банка, то предлагая «выгодные» вклады. Обвиняемый же выступал в роли курьера, забирал деньги, переводил их на указанные счета, оставляя себе процент. От его действий пострадали три пенсионерки, причем одна из них дважды.Обвиняемый полностью признал вину. В ходе процесса будут рассмотрены иски о возмещении ущерба.